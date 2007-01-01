В Калужской области начали выращивать фундук

В 2025 году в регионе появился орехоплодный сад. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства Калужской области во вторник, 17 июня.

Его заложили на площади в три гектара в фермерском хозяйстве Дмитрия Чикунова в Мосальском районе.

Дмитрий решил заняться выращиванием фундука после того, как посетил семинар по выращиванию орехов в Республике Беларусь. Его инициативу поддержал отец — Сергей Чикунов. В этом году он получил грант «Агростартап» на сумму более трёх миллионов рублей. Эти средства он потратил на покупку посадочного материала и оборудования для выращивания фундука.

Ещё один начинающий фермер — Иван Игнатенков — также решил заняться выращиванием фундука. Он уже заложил плантацию из более чем 3000 деревьев.