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Общество

В Калужской области начали выращивать фундук

Дарья Джуманова
18.06, 09:55
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В 2025 году в регионе появился орехоплодный сад. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства Калужской области во вторник, 17 июня.

Его заложили на площади в три гектара в фермерском хозяйстве Дмитрия Чикунова в Мосальском районе.

Дмитрий решил заняться выращиванием фундука после того, как посетил семинар по выращиванию орехов в Республике Беларусь. Его инициативу поддержал отец — Сергей Чикунов. В этом году он получил грант «Агростартап» на сумму более трёх миллионов рублей. Эти средства он потратил на покупку посадочного материала и оборудования для выращивания фундука.

Ещё один начинающий фермер — Иван Игнатенков — также решил заняться выращиванием фундука. Он уже заложил плантацию из более чем 3000 деревьев.

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