Калужская область признана ведущим центром ядерной медицины страны

Так ее назвал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Это звание подтверждает лидерство области в стратегически значимой отрасли, где передовые технологии мирного атома применяются для сохранения жизни и улучшения здоровья людей, рассказал губернатор региона Владислав Шапша во вторник, 17 июня.

Он поделился с калужанами сюжетом фильма о развитии региона.

В киноленте, в частности, рассказывается о создании первого в России масштабного производства радиофармпрепаратов. Предприятие будет выпускать не только более 20 видов лекарств для борьбы с онкологическими, кардиологическими и ревматическими заболеваниями, но и производить фармацевтические субстанции.