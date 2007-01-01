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Общество

Калужская область признана ведущим центром ядерной медицины страны

Дарья Джуманова
18.06, 09:36
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Так ее назвал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Это звание подтверждает лидерство области в стратегически значимой отрасли, где передовые технологии мирного атома применяются для сохранения жизни и улучшения здоровья людей, рассказал губернатор региона Владислав Шапша во вторник, 17 июня.

Он поделился с калужанами сюжетом фильма о развитии региона.

В киноленте, в частности, рассказывается о создании первого в России масштабного производства радиофармпрепаратов. Предприятие будет выпускать не только более 20 видов лекарств для борьбы с онкологическими, кардиологическими и ревматическими заболеваниями, но и производить фармацевтические субстанции. 

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