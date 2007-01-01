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Калужский бизнесмен-миллиардер Самвел Карапетян сдался армянской полиции

Он добровольно сел в машину полиции вместе с братом Кареном.
18.06, 08:20
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Как мы уже писали, вчера, 17 июня, в квартире известного в Калуге бизнесмена Самвела Карапетяна прошли обыски. Было задержано 20 человек, но самого бизнесмена арестовать не удалось.

Дом Самвела окружили сторонники, которые вступились за бизнесмена. Сообщается о стычках с силовиками. Есть пострадавшие.

Как сообщает агентство «Спутник», в итоге Самвел Карапетян вместе с братом Кареном добровольно сдались полиции, чтобы избежать жертв.

Причиной обысков СМИ называют острый конфликт бизнесмена с главой Армении Николом Пашиняном.

Последний начал атаку на Апостольскую Армянскую Церковь, а Самвел вступился за нее.

- Что я  могу сказать, когда небольшая группа людей, забыв армянскую историю и тысячелетнюю историю Армянской церкви, устроила нападки на армянскую церковь и армянский народ? - резко высказался по этому поводу Карапетян. – Поскольку я всегда был с армянской церковью и армянским народом, я приму непосредственное участие. Если политикам не удастся справиться с этим, тогда мы тоже примем участие по-своему.

- Почему вдруг активизировались распутные „священники“ и их распутные „благотворители“?  - ответил на это Пашинян. - Это вам не деревня Нижний Тапр в Калуге. Это Республика Армения. Надеюсь, вкус государства останется у вас во рту…

- Мой посыл тот же — я рядом с нашей церковью, я рядом с нашим народом, - сказал Карпетян, когда садился в машину полиции. - Сколько бы ни пытались очернить, мне плевать и на них, и на их электросети — всё будет хорошо. Народ всё равно скажет своё слово, и они поймут, что ошибались.

Напомним, Карапетян является одним из богатейших жителей России. Его компания «Ташир» работает во многих городах страны.

Ранее сообщалось, что Карапетян заработал первые деньги в Армении, а в начале 1990-х перебрался в Калугу, где занялся оптовой торговлей и швейным производством. Уже из нашего города его бизнес распространился по другим регионам.

Компания «Ташир» объединяет порядка 200 компаний в различных секторах экономики. В 2022 году аренда недвижимости принесла группе 600 миллионов долларов.

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