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Общество

Дорогу ремонтируют в Бабынинском районе

Дмитрий Ивьев
17.06, 14:15
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Работы ведутся на участке «Бабынино - Воротынск - поворот Росва» — Пятницкое — Никольское» - д. Хвалово - д. Холопово.

Протяженность этой дороге - 2,5 километра.

- Выполнено восстановление дорожного покрытия с помощью технологии стабилизации грунтов, что позволяет повысить качество и долговечность дороги, - рассказал 17 июня министр транспорта Калужской области Геннадий Орлов. - Сегодня дорожные службы активно работают над устройством кюветов, в местах пучинообразования проводятся работы по восстановлению дорожной одежды в щебеночном покрытии. Также ведется ремонт железобетонной трубы на примыканиях к дороге для предотвращения возможных затоплений и разрушений.

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