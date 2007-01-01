Дорогу ремонтируют в Бабынинском районе
Работы ведутся на участке «Бабынино - Воротынск - поворот Росва» — Пятницкое — Никольское» - д. Хвалово - д. Холопово.
Протяженность этой дороге - 2,5 километра.
- Выполнено восстановление дорожного покрытия с помощью технологии стабилизации грунтов, что позволяет повысить качество и долговечность дороги, - рассказал 17 июня министр транспорта Калужской области Геннадий Орлов. - Сегодня дорожные службы активно работают над устройством кюветов, в местах пучинообразования проводятся работы по восстановлению дорожной одежды в щебеночном покрытии. Также ведется ремонт железобетонной трубы на примыканиях к дороге для предотвращения возможных затоплений и разрушений.