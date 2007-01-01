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Общество

В Калуге разрушается путепровод на Московской

Дарья Джуманова
17.06, 15:24
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В понедельник, 16 июня, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора.

- Обратите, пожалуйста, внимание на путепровод в районе ул. Московской, 293, он разрушается не первый год, у основания провалились бетонные плиты, либо их утащили, - написала Татьяна.

В городской управе ответили, что уже подготовили техническое задание и смету на проектные работы. После проверки и получения заключения определят источник финансирования для реализации проекта.

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