В Калуге разрушается путепровод на Московской

В понедельник, 16 июня, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора.

- Обратите, пожалуйста, внимание на путепровод в районе ул. Московской, 293, он разрушается не первый год, у основания провалились бетонные плиты, либо их утащили, - написала Татьяна.

В городской управе ответили, что уже подготовили техническое задание и смету на проектные работы. После проверки и получения заключения определят источник финансирования для реализации проекта.