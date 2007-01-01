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Общество

В Товарково просят отремонтировать спортивные площадки

Дарья Джуманова
17.06, 14:06
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В воскресенье, 15 июня, местный житель оставил жалобу под публикацией Владислава Шапши.

- Когда уже в Товарково пускай новое не построят, хоть старое отремонтируют. Две коробки абсолютно не пригодные для тренировок, скейт-парк вообще развалился, страшно смотреть. Где детям заниматься спортом? – написал Дмитрий.

В администрации Дзержинского района ответили, что в этом году ремонт уличного игрового и спортивного оборудования не запланирован, но пообещали рассмотреть этот вопрос в следующем году. Скейт-парк обещают отремонтировать до конца лета.

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