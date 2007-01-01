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Общество

В Калуге начинает разваливаться свежий ремонт в больнице на Социалистической

Дарья Джуманова
17.06, 13:48
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В понедельник, 17 июня, местная жительница оставила обращение в комментариях под публикацией губернатора.

- Обратите внимание, как и кто принимает работы у подрядчиков в процессе ремонта зданий и сооружений. В поликлинике на ул. Социалистическая после недавнего ремонта на нескольких дверях вот такие откосы. Год-два, и может вылететь совсем, - написала Наталья.

В министерстве здравоохранения Калужской области поблагодарили за сигнал и пообещали передать его руководству больницы.

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