В Калуге начинает разваливаться свежий ремонт в больнице на Социалистической

В понедельник, 17 июня, местная жительница оставила обращение в комментариях под публикацией губернатора.

- Обратите внимание, как и кто принимает работы у подрядчиков в процессе ремонта зданий и сооружений. В поликлинике на ул. Социалистическая после недавнего ремонта на нескольких дверях вот такие откосы. Год-два, и может вылететь совсем, - написала Наталья.

В министерстве здравоохранения Калужской области поблагодарили за сигнал и пообещали передать его руководству больницы.