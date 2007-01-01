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Общество

В Сухиничском районе ликвидировали свалку и обустроили контейнерную площадку

Дарья Джуманова
17.06, 13:10
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Калужская природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения экологического законодательства в деревне Белилово. О ее результатах сообщили во вторник, 17 июня.

Рядом с прудом на безымянном притоке реки Брынь нашли залежи щебня, загрязненного нефтепродуктами. Также выяснилось, что местная контейнерная площадка не соответствовала нормам: у нее не было покрытия и ограждения.

Прокуратура внесла представление главе администрации Сухиничского района.

Нарушения устранены: площадку оборудовали ограждением и твердым покрытием, а загрязненный щебень убрали из водоохранной зоны.

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