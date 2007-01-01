Треть жителей Калужской области страдают синдромом самозванца

Исследование HeadHunter выявило высокий уровень профессиональной неуверенности среди жителей Калужской области

По данным опроса, результаты которого опубликованы 17 июня, треть населения региона испытывает признаки синдрома самозванца - состояния, при котором человек ставит под сомнение свои профессиональные достижения.

В исследовании приняли участие более 2900 соискателей старше 18 лет из разных городов.

Основные выводы показали:

Лишь 17% опрошенных полностью уверены в своих профессиональных навыках

43% имеют умеренную уверенность в компетенциях

34% испытывают серьезные сомнения относительно своей квалификации

Наиболее подвержены синдрому:

Молодые специалисты (56%)

Сотрудники среднего звена (48%)

Женщины (40% против 29% среди мужчин)

Возрастной фактор также играет значительную роль:

До 24 лет - 52% неуверенных

25-34 года - 40%

35-44 года - 28%

45-55 лет - 17%

Старше 55 лет - 15%

Женщины чаще мужчин:

Испытывают чувство недостаточной компетентности (74% против 68%)

Боятся «разоблачения» как непрофессионалов (52% против 36%)

Склонны приписывать успехи удаче, а не способностям (50% против 39%)

Ситуации, провоцирующие сомнения:

Сложные задачи (28%)

Публичные выступления (27%)

Похвала коллег (23%)

Эффективные методы борьбы с синдромом:

Самообразование (40%)

Повышение зарплаты (30%)

Похвала руководства (30%)

Обучение и повышение квалификации (30%)

Менее действенные способы: