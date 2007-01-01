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Общество

Треть жителей Калужской области страдают синдромом самозванца

Дмитрий Ивьев
17.06, 10:45
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Исследование HeadHunter выявило высокий уровень профессиональной неуверенности среди жителей Калужской области

По данным опроса, результаты которого опубликованы 17 июня, треть населения региона испытывает признаки синдрома самозванца - состояния, при котором человек ставит под сомнение свои профессиональные достижения.

В исследовании приняли участие более 2900 соискателей старше 18 лет из разных городов.

Основные выводы показали:

  • Лишь 17% опрошенных полностью уверены в своих профессиональных навыках
  • 43% имеют умеренную уверенность в компетенциях
  • 34% испытывают серьезные сомнения относительно своей квалификации

Наиболее подвержены синдрому:

  • Молодые специалисты (56%)
  • Сотрудники среднего звена (48%)
  • Женщины (40% против 29% среди мужчин)

Возрастной фактор также играет значительную роль:

  • До 24 лет - 52% неуверенных
  • 25-34 года - 40%
  • 35-44 года - 28%
  • 45-55 лет - 17%
  • Старше 55 лет - 15%

Женщины чаще мужчин:

  • Испытывают чувство недостаточной компетентности (74% против 68%)
  • Боятся «разоблачения» как непрофессионалов (52% против 36%)
  • Склонны приписывать успехи удаче, а не способностям (50% против 39%)

Ситуации, провоцирующие сомнения:

  • Сложные задачи (28%)
  • Публичные выступления (27%)
  • Похвала коллег (23%)

Эффективные методы борьбы с синдромом:

  • Самообразование (40%)
  • Повышение зарплаты (30%)
  • Похвала руководства (30%)
  • Обучение и повышение квалификации (30%)

Менее действенные способы:

  • Самовнушение (32% считают бесполезным)
  • Советы друзей (21%)
  • Похвала коллег (16%)
  • Работа с коучем (16%)

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