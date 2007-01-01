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Общество

Число «прайс-сикеров» сократится к концу года

Дмитрий Ивьев
17.06, 09:53
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Эксперты ВТБ проанализировали трансформацию клиентского поведения так называемых «прайс-сикеров» («охотников за выгодой»), которые последовательно перемещают свои средства между банками в поисках максимальных приветственных ставок. Об этом в преддверии ПМЭФ-2025 рассказал член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Одним из основных продуктов, которые используют такие клиенты стал накопительный счет с приветственным периодом, во время которого банк предоставляет повышенную ставку. В прошлом году рост ставок стимулировал «прайс-сикеров» активно переводить средства между банками, получая максимальный доход. Однако их доля оставалась относительно небольшой в масштабах всех российских вкладчиков, а в этом году снизится еще больше. 

«Еще одной причиной такой активности стала высокая конкуренция банков за наращивание клиентской базы, что привело к формированию специальных предложений с приветственными ставками. Успех в бизнесе – это не только деньги, но и долгосрочные отношения. И сейчас очевидно, что рынок движется в сторону качества услуг и длительного сотрудничества между банком и клиентом, этот тренд уже необратим. Все больше клиентов предпочитают комплексное обслуживание: они ценят не только высокие процентные ставки, но и качество сервиса, программы лояльности, персонализированные решения. Это создает основу для взаимовыгодного сотрудничества. Как известно, доверие – самая твердая валюта», – прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.

По его словам, некоторые клиенты все равно будут находиться в постоянном поиске максимально возможной выгоды и продолжат перманентное «курсирование» между банками, в основном через онлайн переводы самому себе, в поисках лучших процентных ставок, несмотря даже на небольшую разницу в их значениях. Однако, их число будет постоянно сокращаться.

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