В Калуге дети гуляют по крыше многоэтажки

В воскресенье, 15 июня, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Ленина, 58. Дети гуляют по крыше. Просьба наказать ответственного.

Мы обратились в УМВД и спросили, что делать, если вы стали свидетелем подобного и какую ответственность могут понести родители и управляющая компания.

В отношении родителей проводят проверку по статье 5.35 КоАП РФ. Если будет установлено, что они не исполняют свои обязанности по содержанию и воспитанию детей, их могут привлечь к ответственности.

Управляющей компании направят представление об устранении причин, которые привели к правонарушению.

Если вы стали свидетелем подобной ситуации, обратитесь в управляющую компанию, чтобы они закрыли проход на крышу.