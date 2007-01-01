Путин наградил двоих калужан
Путин наградил двоих калужан
Указ президента России опубликован в понедельник, 16 июня.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получит начальник Регионального управления специальной связи по Центральному региону - Управления специальной связи по Калужской области федерального государственного унитарного предприятия «Главный центр специальной связи» Владислав Терехин.
А Орденом Дружбы награжден директор калужского филиала МНТК имени Федорова Александр Терещенко.