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Путин наградил двоих калужан

Дмитрий Ивьев
17.06, 09:20
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Путин наградил двоих калужан

Указ президента России опубликован в понедельник, 16 июня.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получит начальник Регионального управления специальной связи по Центральному региону - Управления специальной связи по Калужской области федерального государственного унитарного предприятия «Главный центр специальной связи» Владислав Терехин.

А Орденом Дружбы награжден директор калужского филиала МНТК имени Федорова Александр Терещенко.

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