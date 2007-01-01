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Общество

В Калуге ищут доноров тромбоцитов первой положительной группы крови

Дарья Джуманова
17.06, 09:02
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В понедельник, 16 июня, к нам обратились через чат-бот обратной связи.

Лев Николаевич Колпаков, 2014 года рождения, проходит лечение в гематологическом отделении Калужской областной детской клинической больницы. Он борется с острым лимфобластным лейкозом.

Вы можете сдать тромбоциты по адресу: Калужская областная станция переливания крови, ул. Максима Горького, 71.

Телефоны для связи: +7 (4842) 73-23-43, +7 (4842) 73-26-48.

Перед сдачей просим вас связаться с родителями Льва: Ольга – 89307575029, Николай – 89206198400.

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