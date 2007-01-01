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Грибы пошли в Калужской области

Калужане делятся фотографиями первых находок.
Сергей ПЕТРОВ
17.06, 08:30
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Длинные июньские праздники многие калужане и жители области провели в лесах.

Как следствие, на улицах города уже вовсю торгуют земляникой, но грибов  на импровизированных уличных прилавках калужских бабулек и дедулек пока еще не замечено. Однако они уже пошли.

В группе ВК «Грибы Калужкой области» калужане вовсю делятся фотографиями своих находок в этом сезоне. Маслята, подберезовики, подосиновики, лисички и белые уже можно найти. Есть грибы даже в черте Калуги.

Юхновский район. Всего один. Крепкий, не гнилой, - делится Ирина Полякова под фото, которое мы опубликовали как заглавное.

 Этот гриб 15 июня нашла в Бабынинском районе Анастасия Харитонова.

- Сегодня в черте города, - пишет Алексей Алексеев и прилагает фото подосиновиков.

- Молоденькие, крепкие маслята, но пока мало. Перемышльский р-н, - сообщает Ольга Аносова.

А в Мещевском районе пошли лисички. Фото сделала Ольга Дубачева.

- Белый, демо версия, - юморит Ритулечка Попова. - Зашли, прям на входе рос. Больше за час не нашли ничего.

Между тем, грибы есть не везде.

- Была сегодня в пригороде (окружная Калужская) в "своих местах" - ни намёка на грибы, -делится информацией один из калужан. - Но лес очень влажный, тепла бы и попрут. Земляника местами есть вполне спелая, но в основном вся "на подходе". Ждём ещё недельку.

- В лесу были в Жуковском районе, но грибов нет вообще, даже поганок, - сообщает другой.

- Был в Малоярославецком районе, обошел все свои грибные точки, тишина! - пишет еще один грибник.

Уважаемые читатели! А вы уже собрали свой первый грибной урожай? Присылайте свои фото в комментарии!

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