Начались активные работы по спасению старинной колокольни в Калуге

На улице Смоленской 16 июня замечена тяжелая техника.

Напомним, построенный в 1700 году храм начал активно разрушаться в последние полгода.

- Будем устанавливать пять специальных ферм, которые будут опираться на разные уровни колокольни, - рассказывал нам ранее представитель подрядчика. - Они позволят стабилизировать ее. Цементацию фундамента, противокарстовые работы.

По информации подрядчика, только первый этап стабилизации займет 7-8 месяцев. Лишь после этого специалисты начнут реставрационные работы.