Владислав Шапша проверил ход строительства спортивных сооружений в Первомайске
Накануне Дня России в различных регионах страны, включая подшефный Первомайск, состоялось открытие новых спортивных объектов.
Это мероприятие прошло при участии министра спорта РФ Михаила Дегтярева, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в воскресенье, 15 июня.
Вместе с градоначальником Первомайска Сергеем Колягиным Шапша посетил физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный при участии Калужской области.
Спортивный объект, созданный в рамках программы «Развитие физической культуры и массового спорта», оборудован мини-футбольным полем, площадкой для сдачи норм ГТО и баскетбольной зоной.
Также губернатор осмотрел бассейн в местной спортивной школе, который также помогают восстанавливать калужане.