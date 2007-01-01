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Общество

Владислав Шапша проверил ход строительства спортивных сооружений в Первомайске

Дарья Джуманова
16.06, 14:42
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Накануне Дня России в различных регионах страны, включая подшефный Первомайск, состоялось открытие новых спортивных объектов.

Это мероприятие прошло при участии министра спорта РФ Михаила Дегтярева, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в воскресенье, 15 июня.

Вместе с градоначальником Первомайска Сергеем Колягиным Шапша посетил физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный при участии Калужской области.

Спортивный объект, созданный в рамках программы «Развитие физической культуры и массового спорта», оборудован мини-футбольным полем, площадкой для сдачи норм ГТО и баскетбольной зоной.

Также губернатор осмотрел бассейн в местной спортивной школе, который также помогают восстанавливать калужане.

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