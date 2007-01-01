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Общество

Владислав Шапша навестил ветерана ВОВ в Первомайске

Дарья Джуманова
16.06, 14:36
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Губернатор Калужской области лично поздравил участницу Великой Отечественной войны Тамару Никитичну Дариенко с 99-летием и 80-летием Победы. Об этом он сообщил в воскресенье, 15 июня.

В ходе беседы с главой региона ветеран поделилась воспоминаниями о тяжёлых военных годах, когда она трудилась в угольной отрасли, а также о послевоенном восстановлении страны.

- Пожелал Тамаре Никитичне крепкого здоровья и всего самого доброго. Попросил местные власти проявить особую заботу о ветеранах, — отметил Шапша.

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