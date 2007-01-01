Владислав Шапша передал спецтехнику коммунальным службам и военным в Первомайске

В воскресенье, 15 июня, губернатор подчеркнул, что мощь страны заключается в сплочённости и единстве ее граждан.

Жители Калужской области активно поддерживают подшефный регион – уже собрано и отправлено более тысячи тонн гуманитарных грузов. В рамках помощи в город поступают школьные учебники, транспорт для перевозки детей, спецтехника для ЖКХ и другие необходимые товары.

В ходе последней поездки делегация во главе с губернатором передала местным коммунальщикам мини-погрузчик с навесным оборудованием, а также продовольствие от предприятий Калужской области.