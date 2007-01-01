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Общество

Владислав Шапша передал спецтехнику коммунальным службам и военным в Первомайске

Дарья Джуманова
16.06, 13:18
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В воскресенье, 15 июня, губернатор подчеркнул, что мощь страны заключается в сплочённости и единстве ее граждан.

Жители Калужской области активно поддерживают подшефный регион – уже собрано и отправлено более тысячи тонн гуманитарных грузов. В рамках помощи в город поступают школьные учебники, транспорт для перевозки детей, спецтехника для ЖКХ и другие необходимые товары.

В ходе последней поездки делегация во главе с губернатором передала местным коммунальщикам мини-погрузчик с навесным оборудованием, а также продовольствие от предприятий Калужской области. 

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