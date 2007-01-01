Люди — вот, что ценно

История Калужской реставрационно-строительной компании ООО «Стройальянс» насчитывает уже более десятка лет. С первого дня и до настоящего времени основным ориентиром компании является высокое качество выполняемых ими работ.

На сегодняшний момент ООО «Стройальянс» — ​одна из ведущих российских компаний по реставрации объектов культурного наследия с внушительным количеством успешно выполненных проектов во многих городах нашей страны. Но все достижения компании неразрывно связаны с главным — ​с высоким профессионализмом тех, кто в ней работает. Именно о них мы и хотим рассказать.

Серьёзный шаг

Развитие профессионала в своей работе — ​долгий и трудоёмкий процесс, требующий не только непрерывного обучения, развития личностных и деловых качеств сотрудника, но и поддержки со стороны коллег и руководства. Ещё более серьёзным и сложным шагом является карьерный переход, когда меняется не только компания или должность в ней, но и сфера профессиональной деятельности. К счастью, в ООО «Стройальянс» много замечательных примеров и того, и другого, но сейчас мы расскажем о вторых.

Главное — ​найти своё

Александра Потанина окончила Калужский медицинский колледж. Долгое время проработав медицинской сестрой в различных медицинских учреждениях Калуги, решила кардинально изменить направление своей карьеры.

— Мотивация сменить профессию появилась у меня в период декретного отпуска. Хотелось научиться чему-то новому, освоить иную для себя сферу деятельности, — ​рассказывает Александра. — ​На тот момент в компании «Стройальянс» было вакантное место секретаря. Компания была для меня тогда неизвестная, но судя по отзывам, молодая, дружная и перспективная. Собеседование я прошла успешно, даже позитивно и вот уже два года работаю я в компании «Стройальянс». Ощущаю гармонию и вдохновение от своей новой сферы деятельности!

Сейчас Александра перешла на должность помощника руководителя компании, работая в режиме многозадачности и постоянной активности. Но всё это ​приносит ей только положительные эмоции.

— Без сомнения, решение стать частью коллектива «Стройальянса» — ​одно из лучших решений в моей жизни! Здесь я нашла себя и своё призвание. Конечно, пришлось многое изучать на новой должности, но я смело могу сказать: не нужно бояться учиться новому и менять свою жизнь! Главное — ​найти своё.

Мы преображаем Москву

Руководитель строительного проекта Сергей Кондратенко изменил свою профессиональную жизнь, покинув сферу логистики, в которой он много лет проработал на управленческой должности. Сергей пришёл в ООО «Стройальянс» простым инженером, но через постоянное развитие в своей новой профессии, продвигался по карьерной лестнице.

Ему хорошо запомнился его первый объект культурного наследия, на котором производились ремонтно-реставрационные работы.

— Это был построенный в 1904–1905 годах Дом Афремова — ​первый московский небоскрёб начала XX века, — ​вспоминает Сергей. — ​Конечно же, чувствовалось волнение: ​мой первый проект и такое значимое здание в самой столице России. Справился!

На сегодняшний день Сергей успешно выполнил уже несколько крупных строительных проектов в Москве и продолжает совершенствоваться, покоряя новые высоты.

— Коллектив играет очень важную роль в формировании мотивации двигаться к новым вершинам в своей работе, — ​объясняет Сергей. — ​Всегда нужно, чтобы рядом находились те, кто сможет помочь, поддержать, с кого взять пример, да и просто вдохновлял бы на новые достижения. В нашей компании прекрасный коллектив и огромные перспективы! Каждый год объекты множатся. Сейчас, например, мы заканчиваем реставрацию высотного здания у Красных ворот в Москве и начинаем работы на другом масштабном московском объекте — ​высотном доме на Кудринской площади. Я с гордостью могу сказать, что наша команда вносит значительный вклад в преображение столицы!

Прекрасная мечта

Валерия Гёттше давно мечтала стать архитектором, но для осуществления этой мечты нужно было пройти сложный процесс профессионального становления, получения навыков и знаний, необходимых для успешной работы. Валерия окончила Калужский коммунально-строительный техникум, затем КГУ, получив специальность архитектора. Свою карьеру она начала с должности преподавателя в техникуме, который ранее окончила сама.

— Менять сферу деятельности всегда немного волнительно, — ​вспоминает Валерия, — ​Узнав об открытой вакансии архитектора в «Стройальянсе», пришла на собеседование. Мне понравился коллектив этой компании, а объекты, над которыми они работали, были очень интересными и масштабными. Я приняла для себя важное решение, что хочу быть частью этой команды!

Сейчас Валерия уже компетентный архитектор ООО «Стройальянс». Пройдя через все этапы формирования себя как профессионала в своём деле, она осуществила свою прекрасную мечту.

— Моя работа архитектора здесь заключается не только в визуальной реализации проекта и подготовке проектной документации, — ​объясняет Валерия, — ​у меня многогранная и интересная деятельность, касающаяся также контроля над выполнением работ на объектах. В нашей компании всегда есть ресурсы для профессионального роста, такие как: участие в семинарах, поездки на форумы и конференции. Это мне очень импонирует.

Профессиональное совершенствование

Екатерина Мимогляд — одна из самых молодых сотрудниц ООО «Стройальянс» с кем нам удалось пообщаться. До прихода в компанию Екатерина, так же, как и её коллега Валерия, длительное время работала педагогом в Калужском коммунально-строительном техникуме. Основной мотивацией для изменения вектора своей профессиональной деятельности, было желание сменить преподавание на работу в строительной сфере.

— Мне хотелось работать на строительных объектах, — ​поясняет Екатерина, — ​заниматься организацией строительного производства, разработкой проектной документации. Желания профессионального роста в области педагогики у меня не было, в отличие от желания совершенствоваться как инженер-строитель. Узнав об открытой в «Стройальянсе» вакансии инженера ПТО, я без долгих раздумий решила предложить на эту должность свою кандидатуру. Собеседование проходило в несколько этапов, пришлось поволноваться, но у меня всё получилось.

Екатерина работает в ООО «Стройальянс» инженером производственно-технического отдела (ПТО) уже год и за это время она сумела заявить о себе как о грамотном специалисте и прекрасном коллеге.

— Непрерывное профессиональное совершенствование — ​очень важно! В нашей компании, например, оно является ключевым для каждого сотрудника. Опытные коллеги–наставники помогают новичкам в адаптации, и это позволяет быстро увеличивать результативность всей команды. В компании построена сильная корпоративная культура, мы всегда поддерживаем и мотивируем друг друга. Здесь я чувствую себя частью большого, дружного и профессионального коллектива.

Учиться и учиться

Попасть в команду ООО «Стройальянс» можно, но, чтобы результативно в ней работать, удачно пройденного собеседования мало. Каждому её сотруднику необходимо регулярно совершенствовать свои деловые качества, развивать свой профиль компетенций и постоянно приобретать актуальные знания, находя им практическое применение в своей работе. В ООО «Стройальянс» есть все условия для профессионального роста и карьерного развития. За более чем десятилетнюю историю компания остаётся последовательной базовому принципу успеха: главная ценность и гордость ООО «Стройальянс — ​её сотрудники! Ведь именно от их профессиональных достижений зависит развитие и признание всей команды в целом.