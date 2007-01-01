Охранную фирму в Тарусе оштрафовали за незаконное трудоустройство бывшего полицейского
Районная прокуратура провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства. О ее результатах сообщили в понедельник, 16 июня.
Одна из местных охранных компаний заключила трудовой договор с бывшим участковым уполномоченным полиции.
Однако организация нарушила требования Федерального закона «О противодействии коррупции», не направив уведомление о его трудоустройстве бывшему работодателю в установленный срок.
Должностное лицо привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 25 тысяч рублей.