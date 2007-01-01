В Козельском районе поймали пьяного водителя без прав

Уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Перемышльского района направлено в суд. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в понедельник, 16 июня.

Его обвиняют в повторном управлении автомобилем в пьяном виде.

В январе 2025 года в деревне Сосенка пьяный мужчина без прав ехал на «ВАЗ 21102».Сотрудники ДПС остановили его, но от медосвидетельствования он отказался.

На автомобиль виновника наложен арест.

Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.