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Общество

Банки зафиксировали рост спроса на дистанционные гарантии

Дмитрий Ивьев
16.06, 12:43
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Банки отмечают существенный рост спроса на электронные банковские гарантии со стороны малого и среднего бизнеса. Как сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко в преддверии ПМЭФ-2025, это обусловлено активным участием предпринимателей в государственных и корпоративных закупках, а также продолжающейся цифровизацией процессов.

К 2025 году почти каждая вторая гарантия оформляется дистанционно. В сегменте малого бизнеса доля электронных гарантий достигла 65% против 46% годом ранее, что свидетельствует о быстром переходе на цифровой формат. Количество клиентов, оформивших дистанционные экспресс-гарантии, увеличилось на 16%, а число выдач таких гарантий – на 22%.

Наибольший объем поддержки получили компании из транспортного и инфраструктурного строительства (29%), а также торговли (18%), машиностроения (13%) и жилищного/коммерческого строительства (12%).

Лидерами по объему продаж гарантий и аккредитивов стали Москва и Московская область (около 30%), Краснодарский край (13%), а также Санкт-Петербург и Ленинградская область (9%). В числе самых активных регионов – Кемеровская, Самарская, Челябинская и Тульская области.

Руслан Еременко подчеркнул, что развитие цифровых каналов оформления гарантий является ключевым шагом для оптимизации клиентского пути и поддержки МСБ, позволяя бизнесу быстрее адаптироваться к изменениям рынка и снижать издержки.

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