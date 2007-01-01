В Медынском районе у любителя пьяной езды конфисковали автомобиль
38-летний местный житель признан виновным в повторном управлении автомобилем в пьяном виде. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в понедельник, 16 июня.
Мужчина ехал по территории Медыни в феврале нынешнего года. Его остановили сотрудники полиции и выявили у него алкогольное опьянение.
Виновника приговорили к 320 часам обязательных работ и лишили водительского удостоверения на два года.
Кроме того, в доход государства конфисковали его автомобиль.