В Медынском районе у любителя пьяной езды конфисковали автомобиль

38-летний местный житель признан виновным в повторном управлении автомобилем в пьяном виде. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в понедельник, 16 июня.

Мужчина ехал по территории Медыни в феврале нынешнего года. Его остановили сотрудники полиции и выявили у него алкогольное опьянение.

Виновника приговорили к 320 часам обязательных работ и лишили водительского удостоверения на два года.

Кроме того, в доход государства конфисковали его автомобиль.