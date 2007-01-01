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Общество

Большинство жителей Калуги мечтают о длительном отпуске

Дмитрий Ивьев
16.06, 11:57
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По данным исследования сервиса SuperJob, опубликованного 16 июня, шестеро из десяти калужан считают оптимальным отдых продолжительностью четыре недели и более.

Детальный анализ предпочтений показывает следующую картину:

  • Лишь 4% опрошенных сочли достаточным отпуск в 10 дней,
  • Две недели устроят только 11% респондентов,
  • 18% участников опроса выбрали трехнедельный отдых,
  • Наибольшую популярность получил месячный отпуск - его предпочитают 32% калужан,
  • Продолжительный отдых свыше 30 дней привлекает 27% респондентов.

Исследование выявило интересные гендерные различия: женщины чаще соглашаются на двух- или трехнедельный отпуск, тогда как мужчины склоняются к более длительному отдыху.

Возрастные предпочтения также показательны: молодежь до 35 лет чаще выбирает отпуска продолжительностью две-три недели, а вот люди старше 35 лет отдают предпочтение месячному отдыху или даже более длительному отпуску.

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