Большинство жителей Калуги мечтают о длительном отпуске

По данным исследования сервиса SuperJob, опубликованного 16 июня, шестеро из десяти калужан считают оптимальным отдых продолжительностью четыре недели и более.

Детальный анализ предпочтений показывает следующую картину:

Лишь 4% опрошенных сочли достаточным отпуск в 10 дней,

Две недели устроят только 11% респондентов,

18% участников опроса выбрали трехнедельный отдых,

Наибольшую популярность получил месячный отпуск - его предпочитают 32% калужан,

Продолжительный отдых свыше 30 дней привлекает 27% респондентов.

Исследование выявило интересные гендерные различия: женщины чаще соглашаются на двух- или трехнедельный отпуск, тогда как мужчины склоняются к более длительному отдыху.

Возрастные предпочтения также показательны: молодежь до 35 лет чаще выбирает отпуска продолжительностью две-три недели, а вот люди старше 35 лет отдают предпочтение месячному отдыху или даже более длительному отпуску.