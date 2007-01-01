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Общество

20 нелегальных мигрантов выслали из Калужской области

Дмитрий Ивьев
16.06, 11:51
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В понедельник, 16 июня, об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Домой отправились 11 граждан Таджикистана, шесть граждан Узбекистана, два гражданина Азербайджана и гражданин республики Беларусь.

- Большую часть нелегальных мигрантов выявили на территории Боровского района и города Обнинск, - пояснили судебные приставы. - Также по трое иностранных граждан попались в Дзержинском и Людиновском районах.

Все они нарушили правила проживания в России.

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