20 нелегальных мигрантов выслали из Калужской области

В понедельник, 16 июня, об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Домой отправились 11 граждан Таджикистана, шесть граждан Узбекистана, два гражданина Азербайджана и гражданин республики Беларусь.

- Большую часть нелегальных мигрантов выявили на территории Боровского района и города Обнинск, - пояснили судебные приставы. - Также по трое иностранных граждан попались в Дзержинском и Людиновском районах.

Все они нарушили правила проживания в России.