Калужская область заняла 39 место в рейтинге регионов по доходам населения
Результаты исследования за 2024 год в понедельник, 16 июня, опубликовало агентство «РИА Новости».
Авторы рейтинга сравнивали отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.
В Калужской области этот показатель равен 1,9 – 39 место. За чертой бедности находятся 5,9% жителей региона.
В пятерку лидеров попали Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Магаданская область и Москва.
Соседи калужан расположились на следующих позициях: Московская область – 11, Орловская область – 16, Тульская область – 35, Смоленская область – 42, Брянская область – 48.
На последнем месте – Ингушетия, где за чертой бедности живет 25,6% населения.