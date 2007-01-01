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Новость дня Общество

Калужская область заняла 39 место в рейтинге регионов по доходам населения

Дмитрий Ивьев
16.06, 11:40
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Результаты исследования за 2024 год в понедельник, 16 июня, опубликовало агентство «РИА Новости».

Авторы рейтинга сравнивали отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

В Калужской области этот показатель равен 1,9 – 39 место. За чертой бедности находятся 5,9% жителей региона.

В пятерку лидеров попали Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Магаданская область и Москва.

Соседи калужан расположились на следующих позициях: Московская область – 11, Орловская область – 16, Тульская область – 35, Смоленская область – 42, Брянская область – 48.

На последнем месте – Ингушетия, где за чертой бедности живет 25,6% населения.

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