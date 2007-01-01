В Калуге откроют мемориальный знак Ивану Ясныгину
Торжественная церемония пройдет в пятницу, 20 июня, на Пятницком кладбище, сообщил бывший главный архитектор Калуги Алексей Комов.
Ясныгин в конце XVIII века воплощал в жизнь задумки Петра Никитина, когда стал губернским архитектором.
Под руководством Ясныгина завершено строительство Гостиного двора, Присутственных мест, здания почты, Хлюстинской богадельни, дома губернатора и других.
Похоронен Ясныгин на Пятницком кладбище, но его могила не сохранилась.