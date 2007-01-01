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Общество

В Калуге откроют мемориальный знак Ивану Ясныгину

Дмитрий Ивьев
16.06, 11:19
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Торжественная церемония пройдет в пятницу, 20 июня, на Пятницком кладбище, сообщил бывший главный архитектор Калуги Алексей Комов.

Ясныгин в конце XVIII века воплощал в жизнь задумки Петра Никитина, когда стал губернским архитектором.

Под руководством Ясныгина завершено строительство Гостиного двора, Присутственных мест, здания почты, Хлюстинской богадельни, дома губернатора и других.

Похоронен Ясныгин на Пятницком кладбище, но его могила не сохранилась.

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