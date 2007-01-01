В деревне Образцово Малоярославецкого района совсем не образцовая дорога

В пятницу, 13 июня, в комментариях под публикацией губернатора местная жительница оставила жалобу.

- Интересно, когда будет дорога, либо деньги уже «ушли»? Скорая проехать не может, налоги мы платим. Администрация отказывается проводить ремонт от слова совсем. Дорога в деревню как будто осталась из послевоенного времени, - написала Елена.

В районной администрации ответили, что в этом году подсыпка дороги не планируется, так как все средства уже распределены. Вопрос рассмотрят при формировании бюджета на следующие годы.