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Общество

В Калуге вонючие потоки снова затопили Правобережье

Дарья Джуманова
16.06, 11:00
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В воскресенье, 15 июня, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Уже неделю текут нечистоты канализационные по Спартака со сквера матери. Но городским властям это уже не интересно — даже попытки провести хоть какие-то работы по устранению аварии нет. Про капитальный ремонт и замену старейших коммунальных сетей даже нет и речи.

В горуправе ответили, что сточные воды могут течь из-за неполадок на участке между 3-м Академическим проездом и улицей Генерала Попова. Требуется перекладка этого участка ливневой канализации, но пока не найдены источники финансирования для проведения работ.

Ранее подобные аварии уже не раз случались в этом районе.

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