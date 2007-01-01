В Калуге просят не разрушать историческое здание на Театральной

В субботу, 14 июня, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Здравствуйте! Я знаю, что вы неравнодушные люди в вопросе сохранения истории нашего города, может вы поможете? Уничтожили часть ворот по улице Театральная, 28, насколько я помню, это же ОКН, как так? Кто дал разрешение? Опять теряем нашу старую Калугу!

Однако в управлении по охране объектов культурного наследия Калужской области сообщили, что это не ворота, а фасад ранее существовавшего здания. Сооружение не является объектом культурного наследия.