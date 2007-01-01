234 калужанина пострадали от клещей за неделю

Такое число жителей региона обратилось к врачам с 9 по 15 июня, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Калужской области.

Среди пострадавших были 23 ребенка.

Чаще всего клещи атаковали жителей Калуги, Ферзиковского, Кировского, Людиновского, Думиничского, Дзержинского, Козельского и Малоярославецкого районов.

Всего в 2025 году исследовано 1478 клещей. В 247 экземплярах обнаружен возбудитель боррелиоза. Инфицированность составила 18,3%. 11 человек заболели.