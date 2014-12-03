Фора-Банк и ТПП Калужской области провели первый региональный форум «Бизнес-Стратегии 2025»

Калуга собрала представителей власти, бизнеса и финансов из Калужской, Тульской и Московской областей на площадке открытого диалога. В пленарной сессии участвовал губернатор Владислав Шапша, который подчеркнул важность межрегиональной кооперации как драйвера будущих «экономических чудес» региона.

Панельная дискуссия вызвала живой отклик: спикер от Фора-Банка Дмитрий Орлов поднял тему цифрового рубля — наиболее обсуждаемую в зале. Вопросы шли не только от бизнеса, но и от представителей власти — нововведения затронут в первую очередь именно их.

Комментарий Вячеслава Агеева, управляющего калужским филиалом Фора-Банка:

«Форум — это не просто диалог. Это площадка для построения горизонтальных связей, где рождаются реальные проекты. Мы видим свою задачу не только в финансировании бизнеса, но и в формировании среды роста».

В рамках форума прошли мастер-классы от ведущих экспертов Skillbox и ВШЭ, практикумы по масштабированию бизнеса и анализу эффективности, консультационные зоны по финансам, лизингу, праву и цифровизации.

Завершилась деловая программа Биржей контактов, где более 20 компаний из трех регионов провели целевые переговоры — формат, получивший самые высокие оценки от участников.

Также прозвучали важные вопросы от региональной прессы к губернатору Шапше, президенту ТПП Виолетте Комиссаровой и ректору института менеджмента Анне Палагиной. Фокус — на вызовах, стратегии и кооперации в новых условиях.

Работа консультационных и презентационных площадок форума добавила еще больше ценности и полезности участникам форума в рамках демонстрации своих продуктов на месте.

Подробности на сайте форума: foraforum.ru