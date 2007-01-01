Первомайск получил негласный статус 27-го муниципалитета Калужской области

Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша в субботу, 14 июня, после рабочей поездки в ЛНР.

Он напомнил, что соглашение о сотрудничестве с ЛНР подписано три года назад. Вместе с главой администрации ЛНР Алексеем Самойловым и руководством Первомайска обсудили итоги помощи и дальнейшие планы.

- За Первомайском закрепился негласный статус «27-го муниципалитета Калужской области». Всегда знаем, чем живет город, где нужна помощь, - отметил Шапша.

За три года там отремонтировали 120 домов и 50 соцобъектов: сады, школы, МФЦ. В этом году планируется восстановить ещё 29.