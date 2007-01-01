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Численность медведей выросла в Калужской области

Дмитрий Ивьев
16.06, 09:43
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Численность медведей выросла в Калужской области

По последним официальным данным, в лесах их больше 140. Такие данные в понедельник, 16 июня, на заседании правительства назвал министр природных ресурсов и экологии региона Владимир Жипа.

По его словам, медведей может быть уже и больше, но данные подсчетов станут известны поздней осенью.

Калужан призывают быть осторожнее при посещении лесов: не ходить по одному, создавать шум.

- Как правило, у хищников нет желания встречаться с людьми, - пояснил Жипа. - Заслышав шум, они уходят вглубь леса.

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