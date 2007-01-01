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Общество

Владислав Шапша поздравил Валерия Сударенкова с 85-летием

Дмитрий Ивьев
16.06, 07:28
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что главной чертой Валерия Васильевича является бережное отношение к родной Калужской земле и забота о жителях региона.

Почетный гражданин Калужской области, первый народно избранный губернатор в истории региона и автор важнейших законодательных инициатив на региональном и федеральном уровне отмечает 85-летний юбилей. Глава региона напомнил, что именно при Валерии Сударенкове началось активное развитие Правобережья благодаря строительству Пучковского моста через Оку, а также было начато возведение кольцевой дороги вокруг областной столицы. В этот период Обнинск стал первым наукоградом в России, а усадьба Гончаровых в Полотняном Заводе получила новый импульс для развития.

Владислав Шапша подчеркнул, что трудно переоценить вклад Валерия Васильевича в развитие региона. Он пожелал юбиляру крепкого здоровья, благополучия в семье и выразил благодарность за мудрое наставничество.

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