Владислав Шапша поздравил жителей Калужской области с Днём медработника

Этот профессиональный праздник отмечают 15 июня.

- Вспоминаю мою маму, она много лет отдала работе в системе здравоохранения. Работала медсестрой в клинической больнице № 8, институте медицинской радиологии. Знаю, какой непростой и ответственный это труд, — рассказал Шапша в воскресенье.

Он подчеркнул, что врачи и медсёстры круглосуточно заботятся о здоровье людей, невзирая на выходные и праздничные дни. Даже в свой профессиональный праздник многие из них остаются на посту – ведут приём в больницах, выезжают на экстренные вызовы в составе бригад скорой помощи или оказывают экстренную помощь пострадавшим.