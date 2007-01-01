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Общество

Владислав Шапша поздравил жителей Калужской области с Днём медработника

Дарья Джуманова
16.06, 09:25
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Этот профессиональный праздник отмечают 15 июня.

- Вспоминаю мою маму, она много лет отдала работе в системе здравоохранения. Работала медсестрой в клинической больнице № 8, институте медицинской радиологии. Знаю, какой непростой и ответственный это труд, — рассказал Шапша в воскресенье.

Он подчеркнул, что врачи и медсёстры круглосуточно заботятся о здоровье людей, невзирая на выходные и праздничные дни. Даже в свой профессиональный праздник многие из них остаются на посту – ведут приём в больницах, выезжают на экстренные вызовы в составе бригад скорой помощи или оказывают экстренную помощь пострадавшим.

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