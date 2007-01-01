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Общество

В Калуге на улице Валентины Никитиной течет зловонная река

Дарья Джуманова
16.06, 09:16
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В субботу, 14 июня, местный житель оставил жалобу под публикацией губернатора в социальной сети.

- А у нас речка-вонючка. Работы идут. Только антисанитария. Калуга, улица Народной актрисы СССР Валентины Никитиной, ориентир — дома 20, корпус 1, 33, 33, корпус 1, 35, 37, 43, 47. Ниже течёт на улицу Зерновая, - написал мужчина.

- Здравствуйте. Специалисты Водоканала проводят перекладку канализации в связи с ненормативным состоянием коллектора. Ориентировочные сроки завершения работ — до конца года. Бригада приложит все усилия, чтобы закончить в кратчайшие сроки. Приносим извинения за неудобства, - объяснили в Минстрое Калужской области.

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