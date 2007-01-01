Владислав Шапша поздравил экс-губернатора с презентацией книги

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем телеграм-канале напомнил, что Валерий Сударенков во многом был первым: он стал первым всенародно избранным губернатором региона и первым председателем Законодательного собрания.

Накануне Дня России в библиотеке имени Белинского состоялась презентация книги «Мое время», написанной Валерием Сударенковым. В издании отражены воспоминания экс-губернатора о важных исторических событиях, людях, стране и регионе.

Владислав Шапша подчеркнул, что его иногда называют «Рыцарь во власти». Руководить регионом ему довелось в сложные 90-е годы, когда он стал свидетелем и участником судьбоносных для страны решений. В частности, его подпись стоит под историческим Федеративным договором 1992 года. При этом он не только решал насущные проблемы жителей Калужской области, но и уделял внимание развитию культуры, сохранению исторического наследия. Именно при нем был создан национальный парк «Угра» и появились первые серьезные инвесторы.

Владислав Шапша получил экземпляр мемуаров с автографом автора, в котором книга посвящена дорогим калужанам.

Губернатор также отметил, что в регионе на протяжении многих лет сохраняется преемственность модели власти, основанной на уважении к истории, готовности брать на себя ответственность, стремлении работать на благо будущих поколений и двигаться вперед. Именно благодаря этому достигаются значительные результаты.