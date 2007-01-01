Губернатор Калужской области Владислав Шапша присутствовал на Театральной площади в областной столице, где отмечали День России.

На празднике также был участник специальной военной операции (СВО) Артур Титов. Он передал поздравления от имени военнослужащих, поблагодарив всех, кто оказывает поддержку фронту. После завершения службы в рамках СВО он продолжает быть полезным Отечеству, участвуя в программе «Герои земли Калужской».

Владислав Шапша отметил, что Калужская область является важной частью великой России, и выразил гордость за регион, его жителей и их вклад в развитие территории. Особую благодарность губернатор высказал защитникам Родины, которые в составе воинских подразделений обеспечивают безопасность и независимость страны.