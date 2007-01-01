Минцифры Калужской области объяснило перебои с мобильной связью

Как мы уже писали ранее, на праздничных выходных в Калуге и области наблюдаются перебои с мобильным интернетом.

В ответ на жалобу калужанина на сбои со связью в Росве, минцифры дало свои объяснения.

- К сожалению, перебои со связью действительно есть, - отвечает ведомство. - Сбои происходят по независящим от операторов причинам из соображений обеспечения безопасности. Также причиной может быть отключение электричества. Батареи на вышках могут разряжаться. Надеемся, что скоро связь будет восстановлена.

Между тем, одни наши читатели жаловались на перебои в Дзержинском, Боровском районах, а вот другие, к примеру, из Куйбышевского района, сообщают, что со связью все дни все было нормально.

А у вас наблюдались перебои со связью в эти дни? Пишите в комментариях и не забывайте указывать город или район!