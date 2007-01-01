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Общество

В Износках в пруд выпустили 900 мальков

15.06, 12:30
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Администрация Износковского района сообщила о завершении работ по очистке и облагораживанию водоема на улице Ленина. Проект был реализован в рамках программы инициативного бюджетирования.

Как рассказал глава местной администрации Владимир Леонов, специалисты не только привели в порядок сам пруд, но и выпустили в него около 900 мальков различных видов рыб. Среди них - линь, золотой карась, белый амур, толстолобик, карп и другие виды.

- Теперь это место станет настоящей жемчужиной нашего района, где можно наблюдать за развитием водной экосистемы, - отметил Леонов. При этом он подчеркнул, что в ближайшие 6-12 месяцев рыбалка в пруду будет запрещена, чтобы дать молоди возможность подрасти.

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