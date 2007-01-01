В Износках в пруд выпустили 900 мальков

Администрация Износковского района сообщила о завершении работ по очистке и облагораживанию водоема на улице Ленина. Проект был реализован в рамках программы инициативного бюджетирования.

Как рассказал глава местной администрации Владимир Леонов, специалисты не только привели в порядок сам пруд, но и выпустили в него около 900 мальков различных видов рыб. Среди них - линь, золотой карась, белый амур, толстолобик, карп и другие виды.

- Теперь это место станет настоящей жемчужиной нашего района, где можно наблюдать за развитием водной экосистемы, - отметил Леонов. При этом он подчеркнул, что в ближайшие 6-12 месяцев рыбалка в пруду будет запрещена, чтобы дать молоди возможность подрасти.