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В Калуге отреставрируют три исторических здания

Сергей ПЕТРОВ
15.06, 09:53
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Правительство Калужской области включило в региональную программу капитального ремонта три старинных дома, представляющих культурную ценность.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Один из объектов — дом №19 на улице Карпова, возведенный в 1801 году для служителей Никитской церкви. В начале XX века здесь располагалась типография газеты «Рассвет», позже переименованной в «Знамя». Подрядчики обновят стропильную систему, кровлю, фасад и инженерные сети здания.

Также в списке — Дом Кувшинникова в Гостинорядском переулке и Дом купца Морозова на улице Баумана, 26. Первый является образцом застройки Калуги середины XVIII века, второй построен на рубеже XVIII–XIX веков. Реставрационные работы уже начались: специалисты приведут в порядок конструкции и восстановят утраченные элементы зданий.

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