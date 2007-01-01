Аэропорт «Калуга» ночью незаметно закрыли и открыли

В ночь на воскресенье, 15 июня, в 23.45 в калужском аэропорту в Грабцево вводили ограничения на прием и взлёт воздушных судов.

Однако он продержался недолго.

- В аэропорту Калуги сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, - сообщил через полчаса представитель Росавиации Артём Кореняко.

Эти действия прошли для калужан незаметно, так как в указанное время не было запланировано ни вылетов, ни посадок.

Однако закрытие неба над аэропортом является маркером того, что в Калужской области в то время были возможны атаки беспилотников.