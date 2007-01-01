Кого калужане назвали лучшими врачами Калужской области
В преддверии Дня медицинского работника подведены итоги конкурса «Клиника года – 2025»
В воскресенье, 15 июня, в России свой профессиональный праздник отмечают все причастные к системе здравоохранения.
А в преддверии Дня медицинского работника, как мы уже писали ранее, в стенах КГУ прошло торжественное мероприятие с участием губернатора Калужской области Владислава Шапши.
В рамках этого праздника медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» в десятый раз подвел итоги своего ежегодного конкурса «Клиника года».
Сегодня это уже масштабное всероссийское движение, охватившее двадцать регионов страны и получившее официальное признание Министерства здравоохранения РФ.
В Калужской области обладатели премии определяются по следующей схеме.
С февраля по июнь на самом посещаемом новостном портале Калужской области kp40.ru калужан опрашивали на тему, кого они считают лучшими клиниками и врачами нашего региона.
К нам поступило несколько тысяч анкет. Те, кого калужане называли чаще других в различных номинациях и стали обладателями звания «Клиника года – 2025».
Помимо этого, мы предложили калужанам назвать врачей, которых они считают лучшими. Обладателей звания «Врач года – 2025» определяли по тому же принципу, что и в случае с клиниками.
Сегодня, в День медицинского работника, мы публикуем список победителей. И поздравляем с профессиональным праздником всех медиков. Спасибо вам за ваш труд, самоотдачу и самопожертвование во имя спасения жизней.
Низкий поклон всем вам!
Номинанты премии «Клиника года – 2025»
- Лучшая клиника по внедрению современных методов лечения
«Калужский областной клинический онкологический диспансер»
- Лучшая семейная клиника
«Эндохирургический Центр».
- Лучшая клиника в области стоматологии
«Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника»,
- Лучшая диагностическая клиника
Медицинский центр «МедикПро».
- Лучшая специализированная клиника
«Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер
- Лучшая лечебно-диагностической клиника
Клиника «Теорема Мед»
- Лучшая государственная больница
«Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко
- Лучшая многопрофильной клиника
«Клиника «ЗДОРОВьЯ»
- Номинация «Доступность и качество медицинских услуг»
- «Медицинский консилиум».
- Лучшая клиника инновационных технологий в области стоматологии
- Дентал ЭХЦ-Генеральный директор БалЫкин Николай Николаевич
- Лучшая клиника в области пластической хирургии
Клиника Астро
- Лучшая клиника эстетической стоматологии
Стоматология «Эль-Дента»
- Клиника с лучшим сервисом
«КОМФОРТ КЛИНИКА»
- Лучшая стоматологией для детей
«Д.С. Стоматология»
- Лучшая клиника функциональной диагностики
ЭХЦ ПРО
- Номинация «Доступность и качество стоматологических услуг»
Стоматология на Московской
- Лучшая офтальмологической клиника
Калужский филиал «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова»
- Лучшая клиника с индивидуальным подходом к пациентам
Шевелёв клиник
- Лучшая лаборатория
Лаборатория «Ивитро»
Лучшие врачи Калужской области - 2025
- Михни Олеся Ивановна - врач-педиатр участковый, Детская городская больница
- Шкилева Татьяна Даниловна - врач кардиолог медицинского центра «Клиника Здоровья»
- Матвийчук Андрей Федорович - врач травматолог-ортопед, заведующий оперблоком №2, Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. К.Н. Шевченко
- Раздобреев Кирилл НиколаевичВрач – врач-уролог, андролог Эндохирургического медицинского центра
- Игнатенков Станислав Юрьевич - врач-радиотерапевт Калужского областного онкологического диспансера
- Сиркис Ольга Евгеньевна - врач-терапевт Медицинского центра Теорема Мед
- Стецова Лариса Борисовна - Врач стоматолог-терапевт Калужской областной стоматологической поликлиники
- Курбатова Ирина Николаевна - врач стоматолог-терапевт стоматологической клиники Эльдента
- Тарасов Сергей Олегович – врач травматолог-ортопед, заведующий травматолого-ортопедическим отделением Калужской областной клинической детской больницы
- Болгарова Надежда Александровна-врач-кардиолог консультативной поликлиники Калужской областной клинической больницы