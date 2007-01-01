Кого калужане назвали лучшими врачами Калужской области

В преддверии Дня медицинского работника подведены итоги конкурса «Клиника года – 2025»

В воскресенье, 15 июня, в России свой профессиональный праздник отмечают все причастные к системе здравоохранения.

А в преддверии Дня медицинского работника, как мы уже писали ранее, в стенах КГУ прошло торжественное мероприятие с участием губернатора Калужской области Владислава Шапши.

В рамках этого праздника медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» в десятый раз подвел итоги своего ежегодного конкурса «Клиника года».

Сегодня это уже масштабное всероссийское движение, охватившее двадцать регионов страны и получившее официальное признание Министерства здравоохранения РФ.

В Калужской области обладатели премии определяются по следующей схеме.

С февраля по июнь на самом посещаемом новостном портале Калужской области kp40.ru калужан опрашивали на тему, кого они считают лучшими клиниками и врачами нашего региона.

К нам поступило несколько тысяч анкет. Те, кого калужане называли чаще других в различных номинациях и стали обладателями звания «Клиника года – 2025».

Помимо этого, мы предложили калужанам назвать врачей, которых они считают лучшими. Обладателей звания «Врач года – 2025» определяли по тому же принципу, что и в случае с клиниками.

Сегодня, в День медицинского работника, мы публикуем список победителей. И поздравляем с профессиональным праздником всех медиков. Спасибо вам за ваш труд, самоотдачу и самопожертвование во имя спасения жизней.

Низкий поклон всем вам!

Номинанты премии «Клиника года – 2025»

Лучшая клиника по внедрению современных методов лечения

«Калужский областной клинический онкологический диспансер»

Лучшая семейная клиника

«Эндохирургический Центр».

Лучшая клиника в области стоматологии

«Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника»,

Лучшая диагностическая клиника

Медицинский центр «МедикПро».

Лучшая специализированная клиника

«Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер

Лучшая лечебно-диагностической клиника

Клиника «Теорема Мед»

Лучшая государственная больница

«Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко

Лучшая многопрофильной клиника

«Клиника «ЗДОРОВьЯ»

Номинация «Доступность и качество медицинских услуг»

- «Медицинский консилиум».

Лучшая клиника инновационных технологий в области стоматологии

- Дентал ЭХЦ-Генеральный директор БалЫкин Николай Николаевич

Лучшая клиника в области пластической хирургии

Клиника Астро

Лучшая клиника эстетической стоматологии

Стоматология «Эль-Дента»

Клиника с лучшим сервисом

«КОМФОРТ КЛИНИКА»

Лучшая стоматологией для детей

«Д.С. Стоматология»

Лучшая клиника функциональной диагностики

ЭХЦ ПРО

Номинация «Доступность и качество стоматологических услуг»

Стоматология на Московской

Лучшая офтальмологической клиника

Калужский филиал «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова»

Лучшая клиника с индивидуальным подходом к пациентам

Шевелёв клиник

Лучшая лаборатория

Лаборатория «Ивитро»

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