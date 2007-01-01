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Кого калужане назвали лучшими врачами Калужской области

15.06, 09:00
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В преддверии Дня медицинского работника подведены итоги конкурса «Клиника года – 2025»

В воскресенье, 15 июня, в России свой профессиональный праздник отмечают все причастные к системе здравоохранения.

А в преддверии Дня медицинского работника, как мы уже писали ранее, в стенах КГУ прошло торжественное мероприятие с участием губернатора Калужской области Владислава Шапши.

В рамках этого праздника медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» в десятый раз подвел итоги своего ежегодного конкурса «Клиника года».

Сегодня это уже масштабное всероссийское движение, охватившее двадцать регионов страны и получившее официальное признание Министерства здравоохранения РФ.

В Калужской области обладатели премии определяются по следующей схеме.

С февраля по июнь на самом посещаемом новостном портале Калужской области kp40.ru калужан опрашивали на тему, кого они считают лучшими клиниками и врачами нашего региона.

К нам поступило несколько тысяч анкет. Те, кого калужане называли чаще других в различных номинациях и стали обладателями звания «Клиника года – 2025».

Помимо этого, мы предложили калужанам назвать врачей, которых они считают лучшими. Обладателей звания «Врач года – 2025» определяли по тому же принципу, что и в случае с клиниками.

Сегодня, в День медицинского работника, мы публикуем список победителей. И поздравляем с профессиональным праздником всех медиков. Спасибо вам за ваш труд, самоотдачу и самопожертвование во имя спасения жизней.

Низкий поклон всем вам!

Номинанты премии «Клиника года – 2025»

  • Лучшая клиника по внедрению современных методов лечения

«Калужский областной клинический онкологический диспансер»

  • Лучшая семейная клиника

«Эндохирургический Центр».

  • Лучшая клиника в области стоматологии

«Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника»,

  • Лучшая диагностическая клиника

Медицинский центр «МедикПро».

  • Лучшая специализированная клиника

«Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер

  • Лучшая лечебно-диагностической клиника

Клиника «Теорема Мед»

  •  Лучшая государственная больница

«Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко

  • Лучшая многопрофильной клиника

«Клиника «ЗДОРОВьЯ»

  • Номинация «Доступность и качество медицинских услуг»

- «Медицинский консилиум».

  • Лучшая клиника инновационных технологий в области стоматологии

- Дентал ЭХЦ-Генеральный директор БалЫкин Николай Николаевич

  • Лучшая клиника в области пластической хирургии

Клиника Астро

  • Лучшая клиника эстетической стоматологии

Стоматология «Эль-Дента»

  • Клиника с лучшим сервисом

«КОМФОРТ КЛИНИКА»

  • Лучшая стоматологией для детей

«Д.С. Стоматология»

  • Лучшая клиника функциональной диагностики

ЭХЦ ПРО

  • Номинация «Доступность и качество стоматологических услуг»

Стоматология на Московской

  • Лучшая офтальмологической клиника

Калужский филиал «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова»

  • Лучшая клиника с индивидуальным подходом к пациентам

Шевелёв клиник

  • Лучшая лаборатория

Лаборатория «Ивитро»

Лучшие врачи Калужской области - 2025

  1. Михни Олеся Ивановна - врач-педиатр участковый, Детская городская больница
  2. Шкилева Татьяна Даниловна - врач кардиолог медицинского центра «Клиника Здоровья»
  3. Матвийчук Андрей Федорович - врач травматолог-ортопед, заведующий оперблоком №2, Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. К.Н. Шевченко
  4. Раздобреев Кирилл НиколаевичВрач – врач-уролог, андролог Эндохирургического медицинского центра
  5. Игнатенков Станислав Юрьевич - врач-радиотерапевт Калужского областного онкологического диспансера
  6. Сиркис Ольга Евгеньевна - врач-терапевт Медицинского центра Теорема Мед
  7. Стецова Лариса Борисовна -  Врач стоматолог-терапевт Калужской областной стоматологической поликлиники
  8. Курбатова Ирина Николаевна - врач стоматолог-терапевт стоматологической клиники Эльдента
  9. Тарасов Сергей Олегович – врач травматолог-ортопед, заведующий травматолого-ортопедическим отделением Калужской областной клинической детской больницы
  10. Болгарова Надежда Александровна-врач-кардиолог консультативной поликлиники Калужской областной клинической больницы

 

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