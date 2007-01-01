Афиша Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге несколько улиц останутся без света
Общество

В Калуге несколько улиц останутся без света

Как сообщает городская управа, отключение электричества 16 июня, в понедельник связано с техническими работами
Михаил Тырин
14.06, 15:45
0 363
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Отключение коснется домов № 14,31,33,35,37,39 на Врубовой улице, № 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,29,31,33,35 на Тракторной, №33,34,38-50,52 на Забойной, № 6,8,10,12,13,14,17,21,11/23,16/22 на улице Шахтеров.

Без электроснабжения также останутся дома №19/12 во Врубовом переулке, №18/21в Тракторном переулке, №1-19; 2-24 в Забойном переулке и дома №2,3,4,5 на территории «Сельхозтехники».

По сообщению ЕДС, света не будет с 9.00 до 17.00.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkhreDNWc21yaEJNOEhNeVUrdktBYWc9PSIsInZhbHVlIjoiRnhxblY1WFdMd05uY1ZYRUZ4cjJPUDNuMGZtd3hWUDVLSEpCMmdSM053emc4c041OE9HMGc2MXViNUNXUVFjcVhiY0FBVTIwWWFBb3B4YXY1a3kyQnl3MlZramkxRllQWUxVSndxWTBrcVJZcUJQOTUycEJwbFZ4ZGM5WU9FWE1WbTJneFR2VTlVNXNLN05vQ3BzTkd0VDhCdnR5QU56OXZXQ3c5OXZVOWoxZWxrVnoxb1M3akxwaHEzZXNySnhaWGlZOGRXZnhxZzFEZFlBa1Q3MXJ2UEFXdGhrU1NybnJTT1FuVGpmSWZpdTQ2azlBZWNQdGlKUDRESms2REFHZ2ZmV1lMUnBpQ2ZnKzVzVW1uV2E0MlUxRmtLMWZnbDEzaWJTMWRHNEtiTXV1emJoRkhGeFRRcllFZkg1ekRXVi92UnpCMW44V1A4MnZRVytHd2lMQnFGKzRIN2FzT0ttQTdiYzgxMWE4elN4K1lOR1I4MmRlZXJBL3R3ZGRLRVp4Y3c3cEozZWhvQ3ZXUWN0dVZISElBMXg3Q0hHZ0x2NWRqNzIzTjJISHhSeGh6S2dlQWo2YjdVTHlQYStoWWs4dSIsIm1hYyI6ImNhYjcwN2NlYTIzMjc3M2FhZDNiN2U0OTdiODAwNTQyOTAzYTU1NjI5ODExMjA2M2I2ZGFjMzNiOTc5YTgwMzQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImJBTWYrNkJab1pSZlAyem9lMXZ5dmc9PSIsInZhbHVlIjoiczJvY2I4SERsK2lkVENDckM3MFVXRzA3cUIzT2NlR2RMemVXVzdaaFRQYU1teWlMeWdnRms3Y3ZJUE1MMkFsbnFPNzhrOHdaZ2JnK3Fjeld2bkthZTVDL2lsMC9aSlQ0U3plZ2VuRDlWcXNVTWRuTzYvdHdCN1dIckx0K2NWczh5RXNzMy9Nck5RUXAway9udC84ZTB6bUNNeEp6U0REb3Z4R2U2RkNpYUV0MFJoODMwSzJ4SzkzTXNiSURZSWF0N0Z0L0R1ZmdQSW1oQm5ZelB4OUl2bVdaSVIyRVEwU2NmTXNVWndPY0VJb1FzRFFuZE1OMEp3YUpwcXhyNWl6UTdBYXJXdk5BUmZ3M0swU2JmR3pURTRNUEFYRklSanJIcjZoM1hrelVxQm1ESzZlNk9veTdGZlZPcm5qWk5oYTd5Z0lxS2JBaFp0OHJGRGFPblpiWkVoaXc4TnVkbEhFaHR5NlVSNWJrczAxZWJtNDlpdEZMckxxQzJZTzNZcG9Ta2YvYjl0MytjNjd5RldqcStmRzBCZmM5SkVhU0E5WGpmSGNieVFFL1luWEptaXczRWY5SysxSmtBWmd1NmVhV1VoUnNJaHN1RThZa0puMkxHSXB3RTFUWTdGcFR4bmhSanA0SkxwWjhYZ2VNd2RzQ2dGZG1lNlVBZTdHdFM2Y0xjN0pCSHVpU09ER3EzUUR4WHBsSC9wTnV1RnBoUzJsQkUzc09xUWxlUjBlOWpEam1iL2FmR0tmK3FneGpGT1ZXbkNmKzNXcktLRytwNDZhbnhiNWhjeXFjdzdaS0c3UDdNVng0dUF5THhEN1QyVS9kUmlIOHY0RzhnS2JZOU1WNyIsIm1hYyI6ImQ4MjM2NzI2MjM3MzE3OTg2NjNlYzE5NDhlMWVmNDY1ZTM1NWZkNjBmZmI4YWNkMmNiYjM5MDZiYTgwNzI4NWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+