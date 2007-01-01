В Калуге несколько улиц останутся без света

Как сообщает городская управа, отключение электричества 16 июня, в понедельник связано с техническими работами

Отключение коснется домов № 14,31,33,35,37,39 на Врубовой улице, № 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,29,31,33,35 на Тракторной, №33,34,38-50,52 на Забойной, № 6,8,10,12,13,14,17,21,11/23,16/22 на улице Шахтеров.

Без электроснабжения также останутся дома №19/12 во Врубовом переулке, №18/21в Тракторном переулке, №1-19; 2-24 в Забойном переулке и дома №2,3,4,5 на территории «Сельхозтехники».

По сообщению ЕДС, света не будет с 9.00 до 17.00.