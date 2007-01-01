В Калужской области ограничат движение через реку Большой Березуй
На участке установили временные светофоры и организовали реверсивное движение. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра транспорта региона Геннадий Орлов в пятницу, 13 июня.
С 16 июня 2025 года по 30 ноября 2026 года в связи со строительно-монтажными работами вводится ограничение движения на участке федеральной автодороги Р-132 «Золотое кольцо» через реку Большой Березуй.
Власти рекомендуют водителям заранее планировать маршрут и соблюдать ПДД.