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Общество

В Калужской области ограничат движение через реку Большой Березуй

Дарья Джуманова
13.06, 14:42
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На участке установили временные светофоры и организовали реверсивное движение. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра транспорта региона Геннадий Орлов в пятницу, 13 июня.

С 16 июня 2025 года по 30 ноября 2026 года в связи со строительно-монтажными работами вводится ограничение движения на участке федеральной автодороги Р-132 «Золотое кольцо» через реку Большой Березуй.

Власти рекомендуют водителям заранее планировать маршрут и соблюдать ПДД.

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