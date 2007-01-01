Калужские власти молчат о причинах отключения мобильного интернета в праздники

В других регионах это объясняется вопросами безопасности.

В День России в области возникли проблемы с мобильным интернетом, которые местами сохраняются до сих пор.

- Не могли бы вы где-нибудь узнать и поделиться с нами, почему в городе нет мобильного интернета ни у одного оператора связи? – написал наш читатель в чат-бот обратной связи в четверг, 12 июня.

Сбои также зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге, Свердловской, Новосибирской, Нижегородской, Брянской, Самарской, Челябинской областях, Краснодарском крае, Мурманской и Омской областях и других субъектах.

А у вас работает мобильный интернет? Пишите в комментариях.