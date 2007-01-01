Родственник красноармейца, погибшего в Калужской области, нашелся в Забайкалье
Как сообщило в четверг, 12 июня, информационное агентство "ЧитаМедиа", поиски велись через Госархив Забайкальского края.
Останки бойца поисковики обнаружили в Износковском районе - в братской могиле, где была захоронена группа солдат, призванных из Читинской области.
Всего было поднято 13 советских воинов, их имена установлены.
Но только у одного из них - Василия Бянкина, погибшего в 1942 году - удалось найти внучатого племянника в Забайкалье.