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Общество

Родственник красноармейца, погибшего в Калужской области, нашелся в Забайкалье

Как сообщило в четверг, 12 июня, информационное агентство "ЧитаМедиа", поиски велись через Госархив Забайкальского края.
Михаил Тырин
12.06, 15:42
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Останки бойца поисковики обнаружили в Износковском районе - в братской могиле, где была захоронена группа солдат, призванных из Читинской области.

Всего было поднято 13 советских воинов, их имена установлены.

Но только у одного из них - Василия Бянкина, погибшего в 1942 году - удалось найти внучатого племянника в Забайкалье.

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