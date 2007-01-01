В Калужской области проводят в последний путь погибшего бойца СВО
Рядовой Аркадий Кышларь будет похоронен у себя на родине в Перемышльском районе в пятницу, 13 июня
Аркадий закончил Перемышльский техникум эксплуатации транспорта по специальности механик.
В сентябре 2024 года добровольцем ушел на СВО, подписав контракт с Минобороны.
Служил в должности гранатометчика в стрелковом подразделении. Погиб при выполнении очередного боевого задания, выполнив свой гражданский и воинский долг.
Прощание с героем начнется 13 июня в 13-00 на площади перед ДК деревни Сильково.