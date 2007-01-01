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Общество

В Калужской области проводят в последний путь погибшего бойца СВО

Рядовой Аркадий Кышларь будет похоронен у себя на родине в Перемышльском районе в пятницу, 13 июня
Михаил Тырин
12.06, 14:38
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Аркадий закончил Перемышльский техникум эксплуатации транспорта по специальности механик.

В сентябре 2024 года добровольцем ушел на СВО, подписав контракт с Минобороны.

Служил в должности гранатометчика в стрелковом подразделении. Погиб при выполнении очередного боевого задания, выполнив свой гражданский и воинский долг.

Прощание с героем начнется 13 июня в 13-00 на площади перед ДК деревни Сильково.  

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