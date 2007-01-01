В Калужской области суд обязал чиновников привести в порядок сельские колодцы

Как сообщила 11 июня, в среду пресс-служба судов общей юрисдикции, прокуратура через суд добилась решения по проблеме водоснабжения в одном из сёл Дзержинского района

Проверка показала, что местная администрация не чистила и не дезинфицировала 6 колодцев с 2023 года, хотя по закону это нужно делать ежегодно.

Суд согласился с доводами прокурора и обязал чиновников до конца 2025 года привести колодцы в порядок.

Представители администрации в суд не явились.